Giffoni Valle Piana torna il tradizionale Falò di Sant’Antonio

Giffoni Valle Piana si prepara a risplendere con il tradizionale Falò di Sant’Antonio, un evento che unisce musica, danza e sapori autentici in un’atmosfera magica. Il 12 giugno, il suggestivo falò accenderà il cuore della comunità, celebrando le radici e la tradizione locale. Un’occasione imperdibile per vivere un momento di festa e condivisione, che rafforza il senso di appartenenza e passione per questa splendida terra.

Musica, danza e sapori tipici accompagneranno la serata del 12 giugno a Giffoni Valle Piana, con il suggestivo Falò di Sant'Antonio, organizzato da Giffoni Storica in collaborazione con il Comune e numerose associazioni locali. L'appuntamento si terrà nel piazzale antistante la Cittadella del.

GIFFONI VALLE PIANA. IL FALO' DI SANT'ANTONIO 2023