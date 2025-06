gianpiero gasperini è il nuovo allenatore della roma

La Roma accoglie con entusiasmo il suo nuovo capitano tattico: Gianpiero Gasperini. Dopo un ciclo di successi con l’Atalanta, il tecnico di Grugliasco porta con sé una ventata di strategia e determinazione, fortemente voluto da Claudio Ranieri. È l’inizio di una nuova era per i giallorossi, pronti a scrivere pagine brillanti sotto la guida del loro nuovo mentore. La sfida è aperta: il futuro della Roma si costruisce ora, con Gasperini alla guida.

Milano, 6 giu. (askanews) - Con queste immagini sui suoi canali social la As Roma ha annunciato il nuovo allenatore dei giallorossi: Gianpiero Gasperini, fortemente voluto da Claudio Ranieri, allenatore uscente e ora dirigente del club capitolino. Gasp arriva alla Roma dopo un ciclo trionfale all'Atalanta che in pochi anni è diventato un club di primo piano in Italia e in Europa. Con il tecnico di Grugliasco gli orobici sono diventati una presenza quasi fissa in Champions League aggiudicandosi anche una Europa League l'anno scorso vincendo contro il Bayer Leverkusen che aveva battuto la Roma in semifinale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net