gianmarco tamberi abbraccia l olimpico due salti comodi al golden gala e poi gli errori al ritorno

Gianmarco Tamberi, eroe dell’Olimpico un anno fa, ha regalato emozioni indimenticabili durante il Golden Gala, con due salti comodi e un sorriso contagioso. Tuttavia, il ritorno sulla pista romana ha portato qualche errore inaspettato, dimostrando che anche i campioni devono affrontare alti e bassi. La sua storia, fatta di successi e sfide, continua a incantare il pubblico, confermando che il vero talento si misura anche nelle difficoltà.

Gianmarco Tamberi aveva incendiato lo Stadio Olimpico di Roma un anno fa, quando si laureò Campione d'Europa davanti al Presidente Sergio Mattarella. Lo show inscenato nella Capitale è passato agli annali sia per la prestazione atletica (2.37 metri, miglior prestazione mondiale stagionale) che per la narrativa della serata e per i consueti siparietti di cui il fuoriclasse marchigiano è capace. Dopo il trionfo continentale, però, il Campione Olimpico di Tokyo 2020 non ha potuto rispettare il suo status di favorito ai Giochi di Parigi 2024 a causa delle coliche che lo debilitarono fortemente. Dopo la delusione a cinque cerchi era poi tornato baldanzoso in pedana e aveva vinto la finale della Diamond League, portando a casa il prestigioso e ricco diamantone.