Gianfranco Paglia riceve la 10 della Nazionale da Raspadori

Un incontro che ha unito cuore e passione, consacrando l’importanza del calcio come simbolo di unità e orgoglio nazionale. Gianfranco Paglia, con la sua testimonianza di coraggio, ha ricevuto la maglietta con il numero 10 da Raspadori, un gesto che racchiude il valore di sogni e dedizione. È un privilegio condividere momenti così intensi, che rafforzano il legame tra sport e identità italiana.

"Ricevere la maglietta con il 10 della Nazionale italiana da Raspadori, numero 10 lui, è un'emozione che non si può spiegare". Commenta così il Tenente Colonnello casertano Gianfranco Paglia la sua visita a Coverciano dove, nei giorni scorsi, ha incontrato i giocatori della Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Gianfranco Paglia riceve la 10 della Nazionale da Raspadori

