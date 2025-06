Gianfranco Butinar stroncato da un infarto L' attore e imitatore aveva 51 anni

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa improvvisa di Gianfranco Butinar, attore e imitatore amatissimo, che a soli 51 anni è stato stroncato da un infarto. Famoso per le sue imitazioni impeccabili di icone dello sport e dello spettacolo, ha conquistato il pubblico con il suo talento e simpatia. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare, ricordandoci quanto sia prezioso il dono di farci sorridere.

AGI - È morto improvvisamente per un malore, a 51 anni, l'attore e imitatore Gianfranco Butinar. Famoso per le imitazioni perfette di decine di personaggi dello spettacolo e dello sport, da Califano a Totti, da Pizzul a Ibrahimovic, e tutti i telecronisti di 'Tutto il calcio minuto per minuto', Butinar aveva debuttato in radio, collaborando in particolare con la Gialappa's Band. Dal 2020 era ospite ogni lunedì di Tiki Taka - La repubblica del pallone, condotta da Piero Chiambretti. Nel 2014 aveva interpretato proprio Franco Califano nel film biografico 'Non escludo il ritorno'. Il primo giugno si era esibito per l'ultima volta in un locale romano. 🔗 Leggi su Agi.it