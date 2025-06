gianfranco butinar morto improvvisamente a 51 anni

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa improvvisa di Gianfranco Butinar, uno dei volti più amati e versatili della comicità italiana. Con un talento straordinario per le imitazioni e un sorriso contagioso, Gianfranco ha catturato il cuore di molti, lasciando un vuoto incolmabile. La sua ultima esibizione pochi giorni fa testimonia quanto fosse ancora vivo il suo entusiasmo. Tra ricordi e lacrime, ci uniamo al cordoglio: i funerali si terranno sabato 7 giugno.

Il mondo dello spettacolo piange Gianfranco Butinar. L'imitatore, comico e attore romano, è morto improvvisamente a 51 anni. L'ultima esibizione risale solo a pochi giorni fa in un locale della capitale. Stando a quanto condiviso sui suoi profili social, i funerali si terranno sabato 7 giugno nella chiesa di Ostia Lido Regina Pacis alle ore 15. Presenza costante in radio e tv, Butinar è noto per aver imitato oltre un centinaio di personaggi. Tra questi Bruno Pizzul, Franco Califano, Francesco Totti, Antonio Cassano. E ancora, Luciano Spalletti, Claudio Ranieri, Mario Balotelli e Maurizio Costanzo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it