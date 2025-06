Gianfranco Butinar morto di infarto l' attore e imitatore romano | aveva 51 anni L' ultimo spettacolo il primo giugno

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa improvvisa di Gianfranco Butinar, talentuoso imitatore e attore romano, morto a soli 51 anni per un infarto. L’ultimo suo spettacolo risale al primo giugno, lasciando un vuoto incolmabile tra colleghi e fan. La notizia, diffusa sui social dalla pagina "Sport In...", ha suscitato grande commozione e ricordo per una carriera ricca di talento e simpatia.

