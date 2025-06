gianfranco butinar è morto a 51 anni addio al celebre imitatore

Una perdita improvvisa e dolorosa scuote il mondo dello spettacolo: Gianfranco Butinar, celebre imitatore, ci ha lasciato all'età di 51 anni a causa di un infarto. Ricordato per le sue indimenticabili interpretazioni di personaggi famosi, la sua comicità rimarrà indelebile nei cuori di chi lo ha amato. I funerali si terranno domani, e il suo ricordo continuerà a vivere attraverso le risate che ha regalato.

Gianfranco Butinar, noto attore, comico e imitatore, è morto all’età di 51 anni a causa di un infarto che lo ha colpito ieri sera mentre si trovava sul divano di casa in compagnia della moglie. I funerali si terranno domani, sabato 7 giugno, alle ore 15 presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia. Butinar era amato per le sue imitazioni di personaggi celebri tra cui Franco Califano, uno dei suoi cavalli di battaglia, Bruno Pizzul, Francesco Totti, Fabio Capello, Luciano Spalletti, Antonio Cassano e i radiocronisti di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, a cominciare da Ezio Luzzi. Ha partecipato a Rai dire gol, programma della Gialappa’s Band (Radio2), in occasione dei mondiali del 2002 e degli europei del 2008 e Rai dire Sanremo nel 2003. 🔗 Leggi su Lapresse.it