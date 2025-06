Gian Piero Gasperini alla Roma adesso è ufficiale | l’ex allenatore dell’Atalanta ha firmato un contratto fino al 2028

Gian Piero Gasperini sbarca alla Roma: la notizia ufficiale che sconvolge il calcio italiano. Dopo nove stagioni di successi con l’Atalanta, l’allenatore torna in grande stile, firmando un contratto fino al 2028 e assicurandosi uno stipendio da sogno di 5 milioni di euro netti all’anno. Un nuovo capitolo emozionante per i tifosi e per il calcio mondiale, che ora attende con ansia le sue mosse sulla panchina giallorossa.

Gian Piero Gasperini, dopo 9 stagioni alla guida dell'Atalanta, ha firmato un contratto con la Roma fino al 2028 e andrà a guadagnare 5 milioni di euro netti all'anno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gian Piero Gasperini alla Roma adesso è ufficiale: l’ex allenatore dell’Atalanta ha firmato un contratto fino al 2028

In questa notizia si parla di: Gian Piero Gasperini Roma

Lotta salvezza, Gian Piero Ventura: «Tanto equilibrio, poca qualità. Adesso la differenza la fa una cosa. L’Empoli non ha pressioni e domenica ha una grande occasione» - Gian Piero Ventura, ex allenatore e Ct della Nazionale, analizza la lotta salvezza in Serie A evidenziando l'equilibrio tra le squadre e la mancanza di qualità.

Gian Piero Gasperini è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. https://asroma.com/it/notizie/73320/gian-piero-gasperini-e-il-nuovo-responsabile-tecnico-dellas-roma… #ASRoma Partecipa alla discussione

La Roma è pronta ad annunciare l’arrivo di Gian Piero #Gasperini: contratto triennale da 5 milioni più bonus. Manca solo la risoluzione con l’Atalanta Partecipa alla discussione

Gian Piero Gasperini: chi è il nuovo allenatore della Roma e il suo stile di gioco - Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. Dopo la rescissione del contratto con l’ Atalanta di cui è stato alla guida per nove anni, è arrivata la firma e il comunicato ufficiale dei gial ... Scrive tg.la7.it

Roma, Gasperini è il nuovo allenatore. "Sfida esaltante, mi trasmette adrenalina" - La Roma ha ufficializzato che a partire dalla prossima stagione Gasperini sarà alla guida del club con un comunicato diffuso attraverso i propri canali ufficiali, insieme alla sua prima intervista da ... Secondo sport.sky.it

Roma, è ufficiale l’arrivo di Gian Piero Gasperini - La Roma dà il benvenuto a Gian Piero Gasperini. Inizia una nuova era con l'ex tecnico dell’Atalanta alla guida della squadra ... msn.com scrive