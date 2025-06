Giampietro Pd sulla legge urbanistica Distruggi Pescara | Forza Italia non risponde sulla cementificazione della pineta

Il capogruppo del PD Piero Giampietro non ha dubbi: il sindaco Masci deve alzare la voce e proteggere Pescara dalla minacciosa proposta di legge urbanistica "Distruggi Pescara". Mentre Forza Italia resta in silenzio sulla cementificazione della pineta, l’attenzione si concentra sulla necessità di difendere il patrimonio della città . È ora che le istituzioni ascoltino e agiscano per preservare il volto autentico di Pescara, prima che sia troppo tardi.

Il sindaco Masci deve alzare la voce e difendere la città dalla proposta di legge urbanistica "Distruggi Pescara". A dirlo il capogruppo del Partito Democratico in Comune Piero Giampietro: "Nella risposta che Forza Italia affida al consigliere delegato all'urbanistica Marcello Antonelli.

