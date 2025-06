Gettano droga dalla finestra durante i controlli | doppio arresto per detenzione e spaccio in San Salvario

Durante un blitz nel quartiere San Salvario, due giovani sono stati arrestati mentre gettavano droga dalla finestra durante un controllo di polizia. Questa operazione, frutto di un'intensa attivitĂ investigativa, ha portato al fermo di un italiano di 20 anni e di un altro uomo, entrambi gravemente sospettati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un colpo duro al traffico illecito cittadino, dimostrando come la lotta alle droghe richieda impegno costante e determinazione.

Questa volta gli arresti sono scattati a seguito di una serrata attivitĂ info-investigativa da parte degli agenti del commissariato di polizia San Paolo. Due le persone in arresto e gravemente indiziate di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un italiano di 20 anni e un uomo di.

