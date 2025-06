Gesù coperto con un telo | la preghiera islamica è un oltraggio

In un momento in cui il rispetto reciproco dovrebbe essere il faro guida, l'invasione del Santuario della Marcellina a Monfalcone ha scatenato sdegno e confusione. Quattromila musulmani hanno invaso il luogo sacro, coprendo la statua di Gesù con un telo e offendendo i simboli religiosi cattolici. Questo episodio mette in discussione il delicato equilibrio tra libertà religiosa e rispetto delle tradizioni, sollevando domande cruciali sulla convivenza civile in Italia.

È caos totale a Monfalcone a causa dell'invasione del Santuario della Marcellina per mano di quattromila musulmani. Si sono recati lì oltraggiandone i simboli sacri e arrivando a compiere un gesto che sta indignando la comunità cattolica: hanno coperto la statua di Gesù con un telo. Un caso che sta riguardando spazi in tutta Italia di priorità della Chiesa cattolica, messe a disposizione per lo svolgimento della preghiera islamica in occasione della Festa del Sacrificio, nota per il rito del sacrificio di un animale. A denunciare la situazione a Monfalcone è l'europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisint: «Non si tratta di alimentare uno scontro tra fedi né di negare il diritto alla libertà religiosa ma di denunciare l'arretramento di una civiltà e del cristianesimo, legittimato e consentito ideologicamente, da chi – anche all'interno del clero – sembra dimenticare il valore simbolico e identitario dei luoghi sacri per la comunità cristiana e proprio per questo ho deciso di scrivere una lettera aperta a Papa Leone XIV.

