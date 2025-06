Germania-Francia | dove vederla orario e probabili formazioni

Il grande calcio si accende all’Allianz Arena, dove Germania e Francia si sfidano in una partita imperdibile di Nations League. Scopri orario, formazioni probabili e come seguire il match in tv, per non perdere nemmeno un minuto di questa emozionante rivalità europea. Preparati a vivere un duello ricco di talento e passione, perché la sfida tra queste nazionali promette spettacolo fino all’ultimo secondo.

All’Allianz Arena andrà in scena la sfida tra Germania-Francia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Allianz Arena di Monaco si giocherà la sfida di Nations League tra Germania-Francia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Germania-Francia: dove vederla, orario e probabili formazioni

In questa notizia si parla di: Germania Francia Orario Formazioni

