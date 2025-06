George Beebe Quincy Institute | con l’Operazione Spider Web l’Ucraina preme sugli Usa

L’Operazione Spiderweb, il più audace attacco a lungo raggio di Kiev dall’inizio del conflitto, solleva interrogativi cruciali sulla strategia ucraina e sulle ambizioni di pressione sugli Stati Uniti. In un contesto di tensioni crescenti e sfide geopolitiche, analizzare questa mossa significa comprendere come l’Ucraina stia cercando di rimettere in discussione gli equilibri internazionali, spingendo il limite delle capacità e delle reazioni occidentali. Ma quali sono i veri obiettivi di questa...

Il 1° giugno scorso, l’Ucraina ha compiuto un audace attacco con droni contro quattro basi aeree russe, incluso un obiettivo in Siberia, a circa 3.000 miglia da Kiev. Denominata “Operazione Spiderweb”, questa azione coordinata rappresenta l’attacco a più lungo raggio condotto da Kiev dall’inizio dell’invasione russa del febbraio 2022. Su InsideOver ne abbiamo parlato a lungo con diversi approfondimenti. Ma quali sono i veri obiettivi di questa operazione? E quali le sue implicazioni per il conflitto e i negoziati di pace? George Beebe, ex direttore dell’analisi sulla Russia alla Cia e oggi direttore del Quincy Institute, ha offerto un’analisi approfondita in un’intervista a Foreign Policy. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - George Beebe (Quincy Institute): con l’Operazione Spider Web l’Ucraina preme sugli Usa

In questa notizia si parla di: Ucraina Operazione George Beebe

