Geometrie variabili al Teatro Cometa Off

Geometrie Variabili al Teatro Cometa Off è un affascinante viaggio nei meandri della creazione teatrale, ideato e diretto da Alessandro Sena. Un progetto che invita il pubblico a scoprire i retroscena di una messa in scena, svelando le sfumature meno note del processo artistico. Immergiti in un laboratorio di idee, emozioni e creatività: un’esperienza unica che ti farà vedere il teatro sotto una luce del tutto nuova.

Geometrie variabili è il nuovo progetto teatrale, scritto e diretto da Alessandro Sena, che porta il pubblico nel cuore di un laboratorio di creazione, svelando i retroscena di una messa in scena e le sfumature meno note della costruzione di uno spettacolo teatrale. Un lavoro che si sviluppa.

