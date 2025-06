Genshin Impact | aggiornamento con nuovi personaggi e molto altro

Preparati a un universo ancora più affascinante con l’aggiornamento 5.7 di Genshin Impact, intitolato "A Space and Time for You", in uscita il 18 giugno. Nuovi personaggi, missioni emozionanti e contenuti sorprendenti aspettano i giocatori, arricchendo un mondo in continua evoluzione. Non perdere l’occasione di scoprire tutte le novità e immergerti ancora di più nell’avventura!

(Adnkronos) – Lo sviluppatore miHoYo ha annunciato il rilascio della versione 5.7 di Genshin Impact, intitolata A Space and Time for You, prevista per il 18 giugno. L’aggiornamento introduce importanti novità sia in termini narrativi sia di gameplay, proseguendo il percorso evolutivo del titolo attraverso nuovi personaggi giocabili, missioni principali e contenuti permanenti. Tra le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

