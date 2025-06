Genova il ministero della Giustizia avvia verifiche sul presunto stupro di un 18enne nel carcere di Marassi

Le autorità italiane sono in fermento per fare luce su un grave episodio avvenuto nel carcere di Marassi a Genova. Il Ministero della Giustizia, attraverso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sta conducendo verifiche approfondite su un presunto stupro che ha coinvolto un giovane detenuto di appena 18 anni. Un caso che scuote l’opinione pubblica e mette in discussione le condizioni di sicurezza nelle strutture penitenziarie. La verità deve emergere, perché la giustizia non può essere lasciata nel silenzio.

Il ministero della Giustizia, tramite il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), sta effettuando verifiche sulla presunta violenza sessuale avvenuta ai danni di un detenuto 18enne nel carcere di Marassi a Genova. Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, il giovane è stato sequestrato per due giorni da quattro dei suoi compagni di cella (due italiani e due stranieri), abusato e sfregiato con dei tatuaggi sul viso senza che nessuno se ne accorgesse: l’episodio mercoledì ha innescato la rivolta di un centinaio di reclusi nel penitenziario del capoluogo ligure, rientrata dopo qualche ora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Genova, il ministero della Giustizia avvia verifiche sul presunto stupro di un 18enne nel carcere di Marassi

