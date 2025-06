gemellaggio musicale aperto a tutti gli studenti

Da oltre tre decenni, "Gemellaggio Musicale" unisce giovani talenti di Abbiategrasso e Ellwangen, creando un ponte tra culture e passioni sonore. Quest’anno, l’evento si apre a tutti gli studenti musicisti del territorio abbiatense, offrendo un’occasione unica di condivisione e crescita musicale. Il Laboratorio Musicale Daniele Maffeis Ets, in collaborazione con la scuola di musica Johan Melchior Dreyer e con il sostegno del Comune di Abbiategrasso, promette un’edizione ancora più coinvolgente e inclusiva, pronta a far vibrare i cuori di tutta la comunit

Da oltre trent’anni è l’evento che unisce i giovani talenti di Abbiategrasso e Ellwangen, in Germania, e quest’anno si apre a tutti gli studenti musicisti del territorio abbiatense: il Laboratorio Musicale Daniele Maffeis Ets, in collaborazione con la scuola di musica Johan Melchior Dreyer di Ellwangen e con il Patrocinio del Comune di Abbiategrasso, ha presentato la nuova edizione di " Gemellaggio Musicale 2025 ", appuntamento ormai storico che dal 10 al 14 settembre trasformerĂ l’ex convento dell’Annunciata di Abbiategrasso nel cuore pulsante di questa esperienza. Studenti e studentesse avranno l’opportunitĂ in questa occasione di incontrare i coetanei musicisti di Ellwangen, condividendo la passione per la musica e suonando insieme come una grande orchestra unita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it