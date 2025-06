Gela simula 15 malori per evadere i domiciliari | usa l’ambulanza per chiamare l’ex e perseguitarla

A Gela, un uomo di 38 anni ha tentato di sfuggire ai domiciliari simulando 15 malori e utilizzando l'ambulanza per chiamare l'ex e perseguitarla. Un episodio inquietante che mette in luce la crudeltà e la determinazione nel violare le leggi e disturbare la pace delle persone. La vicenda evidenzia quanto siano fondamentali i controlli e la sicurezza, per proteggere le vittime e garantire la giustizia.

Un uomo di 38 anni a Gela è stato arrestato per evasione e atti persecutori, fingendo malori per eludere i domiciliari.

