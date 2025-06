Gazzelle a Roma | la scaletta del concerto al Circo Massimo 2025

Sei pronto a vivere una serata indimenticabile sotto le stelle del Circo Massimo? Il 7 giugno 2025, Gazzelle tornerà a incantare Roma con il suo tour “Stadi 2025”, portando sul palco le sue melodie coinvolgenti e i testi introspectivi che lo hanno reso uno dei protagonisti della scena indie italiana. Sebbene la scaletta ufficiale non sia ancora confermata, è possibile anticipare alcuni brani che sicuramente non mancheranno di emozionare il pubblico.

Il 7 giugno 2025, il Circo Massimo di Roma ospiterà uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: il concerto di Gazzelle, parte del suo tour “Stadi 2025”. Questo spettacolo segna un momento significativo nella carriera dell’artista romano, noto per la sua capacità di fondere sonorità indie pop con testi profondi e introspettivi. La scaletta prevista. Sebbene la scaletta ufficiale del concerto non sia stata ancora confermata, è possibile ipotizzare l’ordine dei brani basandosi sulle esibizioni recenti e sulle canzoni più popolari dell’artista. Ecco una possibile scaletta: Vita Paranoia. Sbatti. 🔗 Leggi su Funweek.it

