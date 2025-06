Gazachiusi punti-aiuti Gaza Foundation

La situazione a Gaza si fa sempre più critica: la Gaza Humanitarian Foundation, sostenuta da Usa e Israele, ha annunciato la chiusura dei punti di aiuto, lasciando in sospeso i soccorsi essenziali per la popolazione. Con un appello ai civili di mantenersi lontani dai punti di distribuzione per la loro sicurezza, la tensione cresce, mentre le recenti perdite tra i civili aumentano l’incertezza di un’eventuale riapertura. La crisi umanitaria si aggrava, e il futuro resta incerto.

12.00 Ghs, la fondazione umanitaria di Gaza sostenuta da Usa e Israele,ha annunciato la chiusura dei suoi punti-aiuti; la data di riapertura è al momento ignota. Lo riporta il Times of Israel, secondo cui la Gaza Hmanitarian Foundation ha chiesto ai civili di Gaza di tenersi lontani dai punti di distribuzione, "per la loro sicurezza". Nei giorni scorsi 27 civili uccisi da fuoco israeliano in uno dei punti-aiuti Ghs. Poi le Idf hanno detto che le vie per i punti Ghs erano zona di guerra. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Grazie all'iniziativa guidata dagli Stati Uniti per consegnare cibo direttamente alla popolazione di Gaza, la Gaza Humanitarian Foundation sta impacchettando pacchi di aiuti e trasferendoli in punti di distribuzione affidabili all'interno di Gaza. Ignorate la propag Partecipa alla discussione

1/3 - prima parte: Non date retta alle fake news diffuse dal mainstream, vi spiego cosa è successo a #Gaza. Ma cosa cavolo continuate a ripetere? Per tre giorni l'esercito israeliano a #Gaza avrebbe sparato nei pressi dei punti di distribuzione degli aiuti causa Partecipa alla discussione

Israeli forces throw stun grenades at Palestinians at aid distribution point