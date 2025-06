Gaza resta senza aiuti umanitari per il terzo giorno consecutivo e Hamas chiede di riaprire i negoziati di pace ma Netanyahu frena

Gaza si trova in una crisi umanitaria senza precedenti: l’assistenza è bloccata da tre giorni, mentre le bombe continuano a devastare la Striscia. In questo scenario di tensione, Hamas propone di riaprire i negoziati di pace, ma Netanyahu frena, alimentando un'incertezza che rischia di aggravare ulteriormente la già fragile situazione. La speranza di un dialogo rimane viva, ma il futuro è ancora tutto da scrivere.

Con le bombe che continuano a cadere sulla Striscia di Gaza, paralizzando la distribuzione degli aiuti umanitari per il terzo giorno consecutivo, Hamas torna a tendere la mano a Israele, dichiarandosi pronta “a iniziare nuovi colloqui per il cessate il fuoco”. A sostenerlo è Khalil al Hayyah, alto funzionario e capo negoziatore del movimento islamista palestinese, che ha poi smentito quanto fatto trapelare dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il quale nei giorni scorsi aveva sostenuto che il gruppo terroristico aveva rifiutato l’accordo di pace proposto dall’inviato statunitense Steve Witkoff. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Gaza resta senza aiuti umanitari per il terzo giorno consecutivo e Hamas chiede di riaprire i negoziati di pace ma Netanyahu frena

