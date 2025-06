Gaza Renzi | Le due manifestazioni non sono in contrapposizione ci sono sensibilità diverse

In un contesto di sensibilità diverse, due manifestazioni su Gaza rappresentano più che semplici eventi: sono testimonianze di impegno e rispetto per le varie prospettive. Matteo Renzi sottolinea come entrambe le iniziative abbiano scelto percorsi distinti, ma complementari, rispettando gli scopi di ciascuna. La domanda rimane: perché non unirsi in un'unica grande voce? La risposta risiede nelle diverse modalità di espressione e nel valore di molteplici approcci per affrontare una crisi complessa.

Perché fare due manifestazioni e non una su Gaza? “Beh, sarebbe stato sicuramente apprezzato. È stato scelto dagli amici che saranno in piazza a Roma di avere una piattaforma immodificabile, quella delle mozioni programmatiche del dibattito parlamentare. Quindi è giusto che ci sia anche un altro luogo”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, arrivando al Teatro Parenti di Milano dove è in corso la manifestazione “Due Popoli due Stati un destino” sul conflitto israelo-palestinese. “Le due manifestazioni non sono in contraddizione ” dice parlando della manifestazione di sabato a Roma per Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Renzi: “Le due manifestazioni non sono in contrapposizione, ci sono sensibilità diverse”

