Gaza l’esodo dimenticato | Bologna accoglie ma il governo tace

Gaza, l’esodo dimenticato, richiama la nostra attenzione su un’emergenza umanitaria che non può essere ignorata. Bologna si apre all’accoglienza, ma il silenzio del governo solleva interrogativi. È tempo di agire: bisogna predisporre una linea nazionale di accoglienza, come fatto con Afghanistan e Ucraina, per offrire speranza e supporto a chi fugge dalla guerra, dimostrando solidarietà e responsabilità collettiva.

"Nell'incertezza del quadro della striscia di Gaza, il governo appronti una linea nazionale di accoglienza come fu fatto anche con gli afgani e gli ucraini, in occasione dei conflitti che si erano sviluppati sul loro territorio, in modo da consentire alle città di usare strumenti straordinari.

