In un angolo di Gaza, dove il dolore e la speranza si mescolano in un fragile equilibrio, Alaa al-Najjar racconta la sua storia di perdita e resilienza. Una madre che, dopo aver perso nove dei suoi dieci figli e il marito, si trova a lottare ogni giorno per sopravvivere e amare. La sua voce è un grido silenzioso di sofferenza, ma anche di coraggio, che invita a riflettere sulla crudele realtà di molti in questa terra martoriata.

“Sono una mamma come tante altre qui, senza più niente. Questo è il mio destino ed è il destino di troppe persone a Gaza “. Lo dice in un’intervista al Corriere della sera Alaa al-Najjar, la pediatra dell’ospedale Nasser di Khan Younis che ha perso nove dei suoi dieci figli e il marito (anche lui medico) in un bombardamento israeliano sulla loro casa. La dottoressa risponde alle domande accanto al letto di Adam, 11 anni, l’ unico figlio che le è rimasto, gravemente ferito: le sue condizioni stanno migliorando, ma ha ancora bisogno di cure. “Il mio obiettivo è portarlo fuori da Gaza, se potessimo davvero uscire sarebbe un sollievo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, la pediatra che ha perso nove figli: “Sono una madre senza più niente, è il destino di troppe persone qui”

