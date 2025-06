Gaza Emergency | Consegnate al governo 200mila firme contro il memorandum d’intesa Italia-Israele

In un gesto di solidarietà senza precedenti, oltre 200.000 italiani hanno firmato l’appello di Emergency Ora! contro il rinnovo automatico del memorandum d’intesa tra Italia e Israele, previsto per il 8 giugno. La mobilitazione popolare si fa sentire forte, portando il testo direttamente alle Istituzioni, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oltre a questa richiesta, ...

Sono oltre 2oomila le firme raccolte dall’appello di Emergency Ora! rivolto al governo italiano per chiedere lo stop al memorandum d’intesa per la collaborazione militare tra Italia e Israele, il cui rinnovo automatico è previsto per il prossimo 8 giugno. Il testo è stato portato all’attenzione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dei ministri degli Esteri e della Difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto. Oltre a questa richiesta, nell’appello ci sono altre quattro richieste urgenti per Gaza: fare pressione sul governo israeliano a consentire l’ingresso di aiuti alla popolazione e la loro distribuzione ai civili, attivarsi con un’azione diplomatica che porti al cessate il fuoco e al rispetto del diritto umanitario internazionale, interrompere la compravendita di armi da e per Israele, schierarsi a favore della sospensione del trattato di associazione tra Unione europea e Israele come già fatto da 17 Paesi europei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Emergency: “Consegnate al governo 200mila firme contro il memorandum d’intesa Italia-Israele”

