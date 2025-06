Gaza Canada apre inchiesta per crimini di guerra nella Striscia da parte di soldati Idf con doppia cittadinanza

Il Canada apre un’indagine strutturale sui presunti crimini di guerra commessi dai soldati IDF nella Striscia di Gaza, coinvolgendo anche cittadini canadesi con doppia cittadinanza. Questa iniziativa ambiziosa mira a documentare le violazioni in modo approfondito, raccogliendo testimonianze e prove che potrebbero avere ripercussioni internazionali significative. L’evento evidenzia l’importanza di un’azione rigorosa e trasparente per fare luce su conflitti complessi e delicati.

Quella avviata dal Canada è stata classificata come un'"indagine strutturale", vale a dire un'ampia missione di accertamento dei fatti volta a documentare le violazioni commesse durante specifici conflitti e a raccogliere e conservare prove, comprese le testimonianze delle vittime e i documenti digi.

