Gaza Calenda | Le due piazze? Schlein avrebbe aperto al dialogo M5S e Avs avvilenti

In un panorama politico segnato da tensioni e incomprensioni, le parole di Azione smascherano le difficoltà nel dialogo tra le parti. Schlein avrebbe aperto alla discussione sulla manifestazione in piazza, ma il M5S e Avs sembrano voler monopolizzare il confronto, creando un clima di stallo e delusione. È ora di superare queste barriere e ascoltare davvero le diverse voci per costruire un dialogo autentico e costruttivo.

“La prima cosa che abbiamo proposto è una cosa molto semplice. Cioè dire che quella manifestazione in quella piazza non era aperta a chi chiedeva la distruzione dello Stato di Israele, a chi urla ‘dal Giordano al mare’ e a chi compie atti contro i cittadini israeliani, in quanto cittadini israeliani. Schlein lo avrebbe fatto, ma il M5S e Avs vogliono avere tutta per loro questa discussione e lo trovo un po’ avvilente”. Così il leader di Azione Carlo Calenda a margine dell’evento al Parenti di Milano ‘Due popoli due stati un destino’ di Azione e Italia Viva, riferendosi alla manifestazione convocata per sabato 7 a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Calenda: “Le due piazze? Schlein avrebbe aperto al dialogo, M5S e Avs avvilenti”

Quando la crisi in Medio Oriente arriva a Roma, il Partito democratico si conferma laboratorio permanente di divisioni. "Due popoli, due Stati, tre cortei": la sintesi brutale non viene dai detrattori, ma fotografa la frattura interna che la questione Gaza ha riacceso

