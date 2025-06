Gaza appello di diverse associazioni al sindaco | Chieda al governo di riconoscere lo Stato di Palestina come entità sovrana

Unitevi alla voce di numerose associazioni che, venerdì mattina, hanno consegnato un appello al sindaco Gian Luca Zattini. L’obiettivo è sensibilizzare il Comune affinché chieda al governo italiano di riconoscere lo Stato di Palestina come entità sovrana, rispettando i confini del 1967 e condividendo Gerusalemme come capitale. Un gesto che potrebbe aprire nuove strade per la pace e la giustizia nel Medio Oriente.

Venerdì mattina è stato consegnato un appello al sindaco Gian Luca Zattini inerente l'invito a chiedere al governo Italiano di riconoscere lo Stato di Palestina come entità sovrana, nei confini precedenti all'occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa, e di agire in sede Onu per un.

