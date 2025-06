Gatti-Napoli Di Marzio lancia l’ULTIM’ORA | che assist per gli azzurri!

Gianluca Di Marzio lancia l’ultim’ora: Federico Gatti potrebbe presto vestire la maglia del Napoli. Il calciomercato partenopeo si infiamma anche in giugno, con il club di De Laurentiis pronto a puntare su rinforzi di qualità per affrontare la prossima stagione. La permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra sembra ormai certa, e con questa novità si intensifica l’attesa dei tifosi. È il momento di scoprire se Gatti diventerà il nuovo protagonista del Napoli!

Federico Gatti è uno dei nomi accostati alla SSC Napoli per il mercato estivo: arriva la notizia dell'ultim'ora da parte del giornalista Gianluca Di Marzio. È un calciomercato già molto bollente in casa Napoli, malgrado si è appena agli inizi di giugno. Tanti i nomi accostati al club partenopeo, che ha intenzione di regalarsi una rosa di livello per la prossima stagione. D'altronde, la permanenza di Antonio Conte sulla panchina del club campione d'Italia è garanzia di competitività e per assicurarsi la medesima servono sicuramente degli investimenti di un certo tipo. Reparto che sarà tenuto d'occhio dalla dirigenza partenopea è quello difensivo.

