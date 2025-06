Gatti Juventus | la posizione sul futuro del difensore Napoli interessato? Ecco la risposta del club bianconero novità importanti

Federico Gatti continua a essere al centro delle attenzioni di grandi club italiani e stranieri, con il Napoli e l'Aston Villa interessate al suo talento. La Juventus, custode del suo futuro, ha finalmente svelato la posizione ufficiale, spegnendo così le voci di mercato e delineando il percorso del difensore. Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi su questa intricata trattativa che potrebbe cambiare le carte in tavola per il giovane campione.

Gatti Juventus: svelato il futuro del difensore. Napoli sulle sue tracce? Ecco la risposta del club bianconero, tutti gli aggiornamenti. A Sky Sport durante Calciomercato – L'Originale, Gianluca Di Marzio ha fornito aggiornamenti importanti sul futuro di Federico Gatti, per il quale si sono intensificate voci di un interesse da parte dell' Aston Villa. Su Gatti c'è anche il Napoli, ma al momento la dirigenza bianconera non ha aperto alla possibilità di cedere il proprio calciatore, ancora alle prese con la trattativa per il rinnovo di contratto.

