Gatti Juve | l’Aston Villa piomba sulle tracce del difensore Perché non ha ancora rinnovato con i bianconeri cosa sta succedendo

Gatti Juve: l’Aston Villa è interessato al difensore. Perché non è ancora arrivato il rinnovo di contratto, cosa sta succedendo. Non c’è solo il Napoli sulle tracce di Federico Gatti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore della Juve – reduce da una stagione da leader prima con Thiago Motta e poi con Tudor – ha attirato l’attenzione anche di club esteri, in particolare dell’Aston Villa, pronta a sondare il terreno per un possibile trasferimento in Premier League. Gatti ha un contratto in scadenza nel 2028, ma le trattative per il rinnovo si sono raffreddate: il giocatore chiede un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione, cifra che al momento la Juventus non sembra disposta a raggiungere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com