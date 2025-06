Gatta uccisa con un colpo di fucile a Bruino è caccia al responsabile

In un triste episodio che ha scosso la comunità di Bruino, una dolce gatta di cinque anni, Margherita, è stata brutalmente uccisa con un colpo di fucile. La scoperta della sua tragica morte, avvenuta vicino a casa, ha acceso una caccia al responsabile che non si ferma. La vicenda solleva ancora una volta il dolore e la richiesta di giustizia per gli animali innocenti, spingendo le autorità a intensificare le indagini per trovare chi si nasconde dietro questo gesto ignobile.

Lei si chiamava Margherita ed era una bellissima gatta europea tricolore di cinque anni. Abitava a Bruino con la sua famiglia fino allo scorso 9 maggio 2025, quando i suoi padroni l'hanno trovata morta vicino a un muretto in via Servino, non lontano dalla loro abitazione. Inizialmente loro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Gatta uccisa con un colpo di fucile a Bruino, è caccia al responsabile

In questa notizia si parla di: Gatta Bruino Uccisa Colpo

Gatta uccisa con un colpo di fucile a Bruino, è caccia al responsabile - I proprietari: "Inaccettabile che sia avvenuto e anche sia successo a due passi dalle case" ... Secondo torinotoday.it

Gatta sull’abuso d’ufficio: “Un colpo all’etica pubblica. Nordio sarà bocciato dall’Europa e interverrà anche la Consulta” - Qual è l’errore più grave che finirà davanti alla Consulta? “Sono certo che alla Corte potranno arrivare molti ricorsi dei giudici. Il taglio al traffico d’influenze contrasta con la ... Da repubblica.it

Uccisa da un colpo di fucile: femminicidio, non incidente - Non fu un colpo partito per errore ad uccidere la 32enne ... Quel giorno era in camera con il convivente quando è stata uccisa. C'era anche la bambina, in un'altra stanza con altre persone. Come scrive ilgiornale.it

Crimini & Delitti (pt.3) - Omicidio in quinta C