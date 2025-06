Gasperini Roma il club giallorosso ufficializza l’arrivo dell’ex tecnico dell’Inter | il comunicato

Il club giallorosso ha annunciato con entusiasmo l’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma, portando in dote l’esperienza di un allenatore di successo, già protagonista all’Inter e all’Atalanta. Questo cambio strategico promette una nuova era per la squadra, in un campionato che si rinnova con molte novità alla guida tecnica. La stagione 2023-2024 si prospetta ricca di sorprese e sfide entusiasmanti.

Gasperini Roma, ufficializzato oggi l’ex tecnico di Atalanta e Inter sulla panchina giallorossa. Il comunicato del club capitolino. L ‘ Inter non è l’unica squadra ad aver cambiato allenatore al termine della stagione. La prossima, infatti, sarà una Serie A tutta nuova rispetto a quella dello scorso anno, almeno sotto il punto di vista delle panchine. Delle prime dieci in classifica, a tal proposito, solo Napoli, Bologna e Como non cambieranno allenatore il prossimo anno. Tra le altre sette naturalmente anche Atalanta e Roma. Dopo ben 9 anni alla guida della Dea, Gian Piero Gasperini ha deciso di cambiare aria, sedendosi sulla panchina capitolina. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gasperini Roma, il club giallorosso ufficializza l’arrivo dell’ex tecnico dell’Inter: il comunicato

Scudetto, l’eventuale spareggio Napoli-Inter si giocherebbe domenica 25 maggio a Roma (La Stampa) - In attesa della decisione finale della Lega Serie A, cresce l’intensità per l’eventuale spareggio scudetto tra Napoli e Inter.

Tre club hanno chiesto all’#Udinese informazioni su Oumar #Solet. Si tratta di #Napoli (che segue da tempo anche #Beukema), #Inter e #Roma. I bianconeri chiedono una cifra vicina ai 30M. Partecipa alla discussione

Pedullà - Sullo sfondo per #Fabregas (Como e Roma hanno offerto 5 mln a stagione) c’è l’#Inter, ma ora Simone #Inzaghi e il club sono rigorosamente concentrati sulla finale di Champions, poi parleranno di futuro e rinnovo. Partecipa alla discussione

Inter a Chivu, oggi la firma: i dettagli e lo staff tecnico - Cristian Chivu si appresta a diventare il nuovo allenatore dell`Inter. Il tecnico romeno, 44 anni ex difensore e in passato già alla guida delle giovanili nerazzurre,. msn.com scrive

Inter, Chivu definisce lo staff tecnico: sicuramente ci sarà questo ex giocatore nerazzurro - Cristian Chivu sta decidendo lo staff tecnico che lo accompagnerà nell'avventura sulla panchina dell'Inter: ci sarà un ex giocatore nerazzurro ... Come scrive fcinter1908.it

Chivu all’Inter: ecco chi sarà nello staff tecnico del nuovo allenatore nerazzurro - Cristian Chivu sarà il nuovo allenatore dell'Inter. Per il rumeno un contratto di due anni a 2,5 milioni di euro più bonus. Andiamo a vedere lo staff tecnico del nuovo allenatore nerazzurro. Secondo tag24.it

IL DIBATTITO SI INFUOCA DOPO LA VITTORIA DELLA ROMA SULL’INTER! ERA RIGORE O NO? INTER 0-1 ROMA!