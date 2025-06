Gasperini-Roma ci siamo | annuncio atteso a ore

Il momento tanto atteso sta per diventare realtà: l’annuncio ufficiale di Gasperini alla Roma è imminente, segnando l’inizio di una nuova era. Dopo settimane di indiscrezioni e attese, la Capitale si prepara a vivere il cambiamento che potrebbe rivoluzionare il destino giallorosso. Con il suo carattere deciso e la sua esperienza, Gasperini è pronto a scrivere un nuovo capitolo sulla panchina della Roma. L’onda di entusiasmo sta crescendo, e presto tutto sarà ufficiale.

Il giorno zero della nuova Roma è ormai alle spalle. Manca solo l'annuncio ufficiale per inaugurare l'era di Gian Piero Gasperini, pronto a raccogliere il testimone da Claudio Ranieri e dare il via al suo triennio sulla panchina giallorossa. Dopo l'arrivo nella Capitale mercoledì, e la parentesi conviviale al matrimonio di Gianluca Scamacca, l'ex allenatore dell'Atalanta ha vissuto ieri la sua prima vera immersione nel mondo romanista. Una giornata lunga e significativa al centro sportivo di Trigoria, dalle 9 alle 16, trascorsa tra incontri istituzionali, prime esplorazioni tecniche e la definizione degli ultimi dettagli contrattuali.

