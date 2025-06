Gasperini Roma adesso è anche ufficiale! L’allenatore seguito dalla Juve accolto così dai giallorossi | il comunicato e il VIDEO di presentazione

L’aria di cambiamento soffia forte nel calcio italiano: Gian Piero Gasperini è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma, dopo aver fatto sognare anche i tifosi della Juventus. La presentazione, accompagnata da un coinvolgente video sui canali ufficiali, ha emozionato i supporter giallorossi, pronti ad accogliere con entusiasmo questa nuova avventura. Benvenuto a Roma, Mister! La stagione si preannuncia ricca di sfide e grandi emozioni.

Gasperini Roma, adesso è anche ufficiale l'arrivo in giallorosso dell'allenatore accostato alla Juve: le ultime. Gasperini è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico accostato anche alla Juve è stato presentato tramite questo video sui canali ufficiali del club.? Benvenuto a Roma, Mister!? #ASRoma pic.twitter.comEgjKFZRBZg — AS Roma (@OfficialASRoma) June 6, 2025 COMUNICATO – «L'AS Roma è lieta di annunciare che Gian Piero Gasperini è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori.

Ranieri Marelli, animi accesi nel post partita di Atalanta Roma! L’allenatore sbotta dopo il rigore revocato: «Il contatto non c’è? Ma come fa a dire di no!» – VIDEO - Partita infuocata tra Atalanta e Roma, con gli animi che si scaldano nel post-gara. L’allenatore giallorosso Claudio Ranieri esprime la sua frustrazione per il rigore revocato, sostenendo che il contatto ci fosse.

Napoli - Conte Inter - CHIVU Atalanta ? Juve - Tudor? Roma - GASPERINI Fiorentina ? Lazio - SARRI Milan - ALLEGRI Tra le prime 8 in classifica della stagione appena conclusa solo il Napoli e forse la Juve non cambieranno allenatore, sarà una Serie A com Partecipa alla discussione

Il fatto che ci sia un diniego alla Juve che farà la Champions è notevole. Lo dico senza dimenticare tutto quello che ho pensato in questi anni dell'uomo , al di là dell'apprezzamento per l'allenatore. Benvenuto mr #Gasperini! A #roma chi ama il lavoro e la fatica Partecipa alla discussione

