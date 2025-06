Gasperini nuovo tecnico della Roma contratto triennale

mister Gasperini, una scelta visionaria che promette di portare nuovi stimoli e successi alla squadra. Con un contratto triennale fino al 2028, la Roma si prepara a un emozionante futuro sotto la guida di uno degli allenatori più apprezzati del calcio italiano. La domanda ora è: quale sarà il suo impatto e come cambierà il volto della squadra giallorossa? Solo il tempo ci rivelerà le risposte.

L'allenatore sulla panchina giallorossa fino al 2028 R0MA - Gian Piero Gasperini è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma. "La proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che sia l'uomo giusto per questo incarico", sottolinea il club nel comunicato che ne ufficializza l'ingaggio. "Ho detto sì al.

In questa notizia si parla di: Gasperini Roma Tecnico Contratto

#Gasperini-#ASRoma LIVE: C'è l'ok del tecnico. Manca il contatto diretto con i #Friedkin

GASP HA CHIESTO A PASALIC DI SEGUIRLO A ROMA Il croato, 30 anni, è un pupillo del tecnico. Ha il contratto in scadenza e sul tavolo la proposta di rinnovo dell'Atalanta. Ma Gasp è in pressing... #Pasalic #Gasperini #ASRoma #CalciomercatoRoma

