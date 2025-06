Gasperini | la Roma è l’adrenalina di cui avevo bisogno Il mio calcio è noto voglio portarlo anche qui

Il nuovo capitolo della Roma si apre con una decisione audace: Gian Piero Gasperini, l’artefice dell’Atalanta, prende in mano le redini del club giallorosso. La sua filosofia, fatta di entusiasmo e un calcio vibrante, rappresenta l’adrenalina di cui avevo bisogno per tornare a sognare. Dopo settimane di attese e voci, la scelta ufficiale apre scenari intriganti e sfide appassionanti, pronti a scrivere una nuova epopea romanista.

Dopo settimane di indiscrezioni e contatti sempre più fitti, il club giallorosso ha sciolto ogni dubbio, affidando la guida tecnica a Gian Piero Gasperini. Il tecnico ex Atalanta prende le redini della panchina giallorossa, aprendo un nuovo capitolo ambizioso ma non privo di interrogativi. La scelta, accolta con curiosità ma anche con un certo scetticismo da parte di una fetta della tifoseria, rappresenta una svolta tecnica netta. Il comunicato ufficiale dell’As Roma. L’AS Roma è lieta di annunciare che Gian Piero Gasperini è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gasperini: «la Roma è l’adrenalina di cui avevo bisogno. Il mio calcio è noto, voglio portarlo anche qui»

