Gasperini è UFFICIALE l’annuncio del club | Benvenuto a Roma mister

cuore dei tifosi che già sognano i successi futuri sotto la guida di un maestro del calcio come Gasperini. L'allenatore toscano, noto per il suo stile offensivo e la capacità di valorizzare i talenti, si prepara a scrivere una nuova entusiasmante pagina nella storia della Roma. Un inizio carico di entusiasmo, passione e grandi aspettative: il futuro giallorosso si apre con promettenti orizzonti.

Non c’erano ovviamente dubbi o sorprese all’orizzonte, ma i tifosi della Roma attendevano con ansia l’ultimo atto che sanciva l’arrivo del nuovo mister, e finalmente eccolo qui: UFFICIALE l’arrivo di Gian Piero Gasperini in giallorosso, e dopo 9 anni di Atalanta parte una nuova avventura tosta ma stimolante per lui. L’annuncio del club attraverso i canali social lo accoglie con un semplice ma colmo di gioia “Benvenuto a Roma, mister”, con il tecnico che firma un contratto fino al 2028. Ora tempo di mercato, per costruire una squadra in grado di agguantare la Champions League. Benvenuto a Roma, Mister! #ASRoma pic. 🔗 Leggi su Sololaroma.it