Garlasco Stefania Cappa e le insinuazioni sulla partecipazione al delitto | le Iene condannate per diffamazione

Nel complesso caso di Garlasco, le accuse e le insinuazioni continuano a scuotere l’opinione pubblica. Stefania Cappa e le Iene sono state condannate per diffamazione, ma la verità giudiziaria si fa strada travanti speculazioni e false piste. Con Alberto Stasi condannato definitivamente, resta da chiarire il ruolo degli altri sospettati, tra cui Andrea Sempio, indagato per omicidio volontario. La giustizia, ancora una volta, deve fare luce su un enigma che coinvolge tutte le parti.

Nel giallo di Garlasco, clamorosamente riaperto e nel quale risulta indagato per omicidio volontario Andrea Sempio, al momento conta solo la verità giudiziaria. Alberto Stasi, l’allora fidanzato della vittima Chiara Poggi, è stato condannato in via definitiva a sedici anni. Tutti gli altri, fino a prova contraria, con la morte della 26enne non hanno nulla a che fare. Proprio per alcune insinuazioni riguardo a «un coinvolgimento nell’omicidio» di Stefania Cappa, cugina di Poggi, le «Iene» Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese – scrive l’ Ansa – sono stati condannati con l’accusa di diffamazione aggravata. 🔗 Leggi su Open.online

