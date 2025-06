Garlasco pompiere inguaia i Sempio | a Vigevano c’era la madre e non Andrea

In un caso che ha sconvolto Vigevano, nuove evidenze mettono in discussione la versione dei fatti, tra cui lo scontrino di un parcheggio che non sarebbe appartenuto a Andrea Sempio. Un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola e riaccendere il dubbio sulla verità dietro la tragica morte di Chiara Poggi. La verità emerge lentamente: cosa nascondono i dettagli nascosti?

Lo scontrino di un parcheggio effettuato a Vigevano la mattina del delitto di Chiara Poggi, non apparterebbe all'indagato Andrea Sempio.

A Garlasco, l'alibi di Andrea Sempio vacilla: la madre, Daniela Ferrari, inviava sms da Vigevano e aveva il biglietto del parcheggio.

Secondo il racconto del vigile del fuoco quella mattina a Vigevano ci sarebbe stata la madre, non Andrea Sempio. Se confermato, l'alibi costruito con lo scontrino potrebbe crollare come un castello di carte.

Delitto di Garlasco, l'alibi di Andrea Sempio a Vigevano vacilla: indagini su sms e scontrino

L'alibi di Andrea Sempio vacilla: la testimonianza di un pompiere fa tornare dubbi sullo scontrino del parcheggio di Vigevano. Che sia stato la madre a

Il giallo di Garlasco continua e per la famiglia Sempio spunta una nuova dichiarazione che rischia di complicare tutta la vicenda. Il famoso scontrino, quello relativo a un parcheggio effettuato a Vigevano

Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio e Antonio B, vigile del fuoco in pensione, si conoscono da tempo. I due si sarebbero incontrati per la prima volta quando lei lavorava in una casa di

