Garlasco ora la salma di Michele Bertani può essere riesumata L’amico suicida di Sempio e il legame con la Bozzola

Nel mistero avvolto dal delitto di Garlasco, spicca il nome di Michele Bertani, amico d'infanzia di Andrea Sempio, ora al centro delle indagini. La sua tragica fine nel 2016 e i collegamenti con la zona della Bozzola riaccendono i riflettori sulla complessa vicenda, mentre si discute sulla possibile riesumazione della salma. Un filo invisibile lega passato e presente, e l'intera storia sembra ancora priva di una verità definitiva.

C’è un nome che nell’indagine sul delitto di Garlasco sta emergendo a più riprese. È quello di Michele Bertani, amico d’infanzia di Andrea Sempio, il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Amico che, nel marzo 2016, ha deciso di farla finita impiccandosi, lasciando come ultimo post sui social una citazione di una canzone del gruppo rap Club Dogo. «La verità sta nelle cose che nessuno sa, la verità mai nessuno te la racconterà», si legge nel post. Poi c’è una foto dello stesso Bertani all’interno del Santuario della Bozzola, un luogo oggi sotto i riflettori degli inquirenti perché, si ritiene, possa essere in qualche modo collegato all’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Open.online