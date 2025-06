Garlasco Lovati non si tiene con l' altro avvocato | Porta rispetto Cala il gelo

Da quando la procura di Pavia ha riaperto il caso di Garlasco e inserito Andrea Sempio tra gli indagati, le discussioni televisive sul delitto di Chiara Poggi si sono intensificate. Tra i protagonisti, Massimo Lovati, legale difensore di Sempio, ha recentemente sollevato una teoria scottante, creando tensioni con altri avvocati coinvolti. La sua posizione ha portato a un deciso calo del gelo tra le parti, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla verità dietro la tragica vicenda.

Dal momento in cui la procura di Pavia ha riaperto il caso di Garlasco e inserito nel registro degli indagati Andrea Sempio, le discussioni in tv sul delitto di Chiara Poggi sono all'ordine del giorno. Una figura spesso presente nei talk-show e nei programmi di informazione √® quella di Massimo Lovati, il legale difensore di Sempio. Ospite a La vita in diretta, Lovati ha oggi rilanciato la teoria per cui sarebbero da escludere dall'elenco dei probabili colpevoli sia il suo assistito che Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio del 2007.¬†"Ho sempre detto che¬†√® un mio sogno, una mia ricostruzione perch√© io ho vissuto il territorio e ho conosciuto sia il processo che ha condannato Alberto Stasi sia quello che ha condannato i due rumeni", ha dichiarato l'avvocato,¬†riferendosi alla possibilit√† che il delitto di Chiara Poggi sia legato allo scandalo di presunti abusi sessuali che ha scosso il santuario della Madonna delle Bozzole. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Garlasco, Lovati non si tiene con l'altro avvocato: "Porta rispetto". Cala il gelo

