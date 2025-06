Garlasco Le Iene condannate per diffamazione contro Stefania Cappa

In un capitolo ancora aperto della saga giudiziaria di Garlasco, le Iene devono fare i conti con una pesante condanna per diffamazione nei confronti di Stefania Cappa, una delle gemelle coinvolte in questa intricata vicenda. Il Tribunale di Milano ha infatti decretato la responsabilità degli autori televisivi Riccardo Vincenzo Festinese e Alessandro De Giuseppe, segnando un ulteriore passo nel lungo percorso di verità e giustizia.

Un'altra sentenza pesante nell'infinita telenovela giudiziaria del delitto di Garlasco: il Tribunale di Milano ha condannato l'autore televisivo Riccardo Vincenzo Festinese e il conduttore Alessandro De Giuseppe de Le Iene  per diffamazione aggravata ai danni di Stefania Cappa, une delle due gemelle (l'altra è la sorella Paola) cugine di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli dove viveva insieme ai genitori e al fratello Marco. Festinesee De Giuseppe sono gli autori di un servizio dal titolo "Delitto di Garlasco, la verità di Alberto Stasi " andato in onda nel maggio 2022. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, Le Iene condannate per diffamazione contro Stefania Cappa

In questa notizia si parla di: Garlasco Diffamazione Stefania Cappa

