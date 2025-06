Garlasco la madre di Sempio smentita dall?amico pompiere Il racconto dell?ex vigile del fuoco che può cambiare tutto

Una giornata apparentemente ordinaria a Gambolò si trasforma in un intricato intreccio di verità e bugie, quando il racconto del vigile del fuoco Pompiere mette in discussione la versione ufficiale sulla madre di Sempio. Due narrativi opposti per un solo giorno: quale sarà quello che cambierà per sempre le sorti di Garlasco? La verità, nascosta tra le pieghe delle testimonianze, sta per emergere con forza.

Due verità allo specchio per una manciata di ore, quelle della mattina del 13 agosto 2007. «Ero a Gambolò a fare la spesa», mette a verbale Daniela Ferrari, la mamma di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, la madre di Sempio smentita dall?amico pompiere. Il racconto dell?ex vigile del fuoco che può cambiare tutto

In questa notizia si parla di: Garlasco Madre Sempio Smentita

Garlasco – Le Iene, il “testimone” su Stefania Cappa, i messaggi attribuiti alla sorella Paola e le telefonate della madre di Sempio - Garlasco, 20 maggio 2023 – Nella puntata de Le Iene, un presunto testimone ricostruisce i momenti del delitto di Stefania Cappa, rivelando dettagli sui messaggi attribuiti alla sorella Paola e le telefonate della madre.

Dunque. Sempio toccava ogni muro della casa perciò l'impronta non vuol dire nulla. Il DNA sulle unghie della povera Chiara? Un contatto casuale. Ma perché mentire? Perché un'intera famiglia mente e fornisce un alibi falso non richiesto? #Stasi #Garlasco Partecipa alla discussione

#Garlasco, la madre di #Sempio smentita dall’amico vigile del fuoco Partecipa alla discussione

Garlasco, la madre di Andrea Sempio smentita dall’amico pompiere. Il racconto dell’ex vigile del fuoco che può cambiare tutto - Due verità allo specchio per una manciata di ore, quelle della mattina del 13 agosto 2007. «Ero a Gambolò a fare la spesa», mette ... Lo riporta msn.com

Garlasco, la mamma di Andrea di Sempio smentita dall’amico pompiere. Il racconto che può cambiare tutto - GARLASCO - Due verità allo specchio per una manciata di ore, quelle della mattina del 13 agosto 2007. «Ero a Gambolò a fare ... msn.com scrive

Garlasco, chi è Antonio: l'ex pompiere di Vigevano amico di Daniela Sempio (la mamma di Andrea) e perché potrebbe far crollare l'alibi - Daniela Sempio e Antonio B, vigile del fuoco in pensione, si conoscono da tempo. I due si sarebbero incontrati per la prima volta quando lei lavorava in una casa di riposo durante un ... Riporta msn.com