Garlasco la madre di Andrea Sempio smentita dall?amico pompiere Il racconto dell?ex vigile del fuoco che può cambiare tutto

Nel cuore di Garlasco, il caso di Andrea Sempio si infittisce tra smentite e rivelazioni sorprendenti. La testimonianza dell’amico pompiere, che mette in discussione la versione della madre Daniela Ferrari, potrebbe cambiare tutto. Due verità opposte si specchiano nella stessa mattina del 13 agosto 2007, aprendo uno spiraglio per ricostruire un mistero ancora avvolto nel silenzio. La verità è a un passo dall’emergere.

Due verità allo specchio per una manciata di ore, quelle della mattina del 13 agosto 2007. «Ero a Gambolò a fare la spesa», mette a verbale Daniela Ferrari, la mamma di.

Garlasco – Le Iene, il “testimone” su Stefania Cappa, i messaggi attribuiti alla sorella Paola e le telefonate della madre di Sempio - Garlasco, 20 maggio 2023 – Nella puntata de Le Iene, un presunto testimone ricostruisce i momenti del delitto di Stefania Cappa, rivelando dettagli sui messaggi attribuiti alla sorella Paola e le telefonate della madre.

Garlasco, il pompiere inguaia i Sempio: c'era la madre e non Andrea a Vigevano la mattina del delitto - Il giallo di Garlasco continua e per la famiglia Sempio spunta una nuova dichiarazione che rischia di complicare tutta la vicenda. Il famoso scontrino, quello relativo a un parcheggio effettuato a Vig ... Come scrive affaritaliani.it