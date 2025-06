Garlasco il nuovo testimone su Andrea Sempio e la madre | così può cambiare tutto

Il mistero di Garlasco si infittisce con un nuovo testimone che potrebbe rivoluzionare le certezze sul caso di Andrea Sempio e della madre. Un dettaglio apparentemente insignificante, uno scontrino di parcheggio, potrebbe essere la chiave per cambiare tutto, riscrivendo la dinamica di un delitto che ha sconvolto l’Italia dal 2007. Restate con noi: la verità potrebbe essere più vicina di quanto immaginiamo.

Il mistero attorno al delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, non smette di arricchirsi di dettagli e colpi di scena. Negli ultimi mesi, le indagini si sono riaperte intorno alla figura di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, vittima dell’omicidio. Al centro delle attenzioni c’è un elemento in apparenza banale, ma che negli anni ha rappresentato un presunto alibi: uno scontrino di un parcheggio effettuato a Vigevano la mattina dell’assassinio. Sui tabulati telefonici, invece, è emersa la presenza del giovane a Garlasco in una finestra oraria compatibile con il delitto, mettendo in dubbio le vecchie certezze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it