Garage occupato e trasformato in un rifugio | scatta il blitz di polizia e carabinieri

Un garage ormai diventato un rifugio clandestino è stato sgomberato oggi da polizia e carabinieri in via Caravaggi 1, dopo frequenti segnalazioni dei residenti. Questo intervento dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e ordine pubblico, contrastando situazioni di illegalità e tutela della comunità. La lotta contro gli insediamenti abusivi continua, con l’obiettivo di ripristinare legalità e tranquillità nel quartiere.

Un blitz congiunto della polizia locale e dei carabinieri ha portato, nella mattinata di oggi (venerdì 6 giugno) allo sgombero di un garage privato in via Caravaggi 1. Da tempo segnalato dai cittadini come possibile rifugio per persone senza fissa dimora e in situazione irregolare sul territorio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Garage occupato e trasformato in un rifugio: scatta il blitz di polizia e carabinieri

In questa notizia si parla di: Garage Rifugio Blitz Polizia

Porto Sant'Elpidio, blitz di polizia e finanza nei casolari abbandonati diventati abusivamente rifugio di gruppi di senza tetto - che sono diventati nel tempo rifugio per chi vive in condizioni di povertà e disagio sociale, dove è più facile sfuggire ai controlli. Le operazioni Le operazioni della Polizia di Stato, condotte ... Si legge su corriereadriatico.it

Playstation, palestra e mitragliatrice, scovato a Potenza Picena il rifugio del boss dello spaccio di Tre Archi: nuovo blitz antidroga della polizia - Nelle tasche dei pantaloni aveva un coltello a serramanico di 19 cm, nel locale-rifugio c’erano una balestra in legno, un fucile in acciaio ad alimentazione elettrica, tipo mitragliatrice AK-47, una ... Lo riporta corriereadriatico.it

Cuneo, blitz antidroga della Polizia: tre arresti e un laboratorio clandestino scoperto in un garage a Boves [VIDEO] - Nel garage della sua abitazione, la Polizia ha scoperto un laboratorio per il confezionamento della droga: sequestrati oltre 150 grammi di cocaina, dosi già pronte di crack, 40 grammi di hashish ... Come scrive targatocn.it

Cagliari, garage abusivi usati come market di droga: come nascondevano la merce