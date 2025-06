Gara 3 semifinali playoff Lba 2025 | Brescia chiude la serie con Trapani e va in finale Bologna vince a Milano e si porta sul 2-1

Nella emozionante cornice delle semifinali playoff LBA 2025, Brescia conquista la sua prima finale scudetto, battendo Trapani 92-86 e scrivendo un capitolo storico. Nel frattempo, Bologna si impone a Milano, portandosi sul 2-1 nella serie. Due sfide che promettono spettacolo, emozioni e colpi di scena: il basket italiano si prepara a vivere momenti indimenticabili. La corsa verso il titolo è più avvincente che mai!

Nella gara 3 semifinali playoff Lba 2025 Brescia doma per la terza volta Trapani(92-86)e raggiunge la finale per la prima volta nella sua storia. Colpo, invece, della Virtus che sbanca Milano(78-68), portandosi sul 2-1. GARA 3 SEMIFINALI PLAYOFF LBA 2025: BRESCIA-TRAPANI 92-86 Brescia può esultare per la prima finale scudetto raggiunta. Trapani era partita forte con un 1013 da due e un 35 da tre per il +7 in loro favore alla prima sirena. I lombardi rientrano bene costringendo i siciliani ad oltre tre minuti senza canestri, per il +5 all'intervallo lungo. Il terzo quarto è più equilibrato e la sfida diventa punto a punto con i lombardi che alzano il muro della difesa e vanno alla terza sirena avanti di due.

