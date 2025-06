Gallerie della provincia di Chieti sotto monitoraggio dopo il cedimento al Tricalle

Le gallerie della provincia di Chieti sono sotto stretta attenzione dopo il cedimento avvenuto nella galleria “Tricalle”. Questa mattina, in prefettura, si è svolta una riunione importante per definire un piano di manutenzione accurato e tempestivo, volto a garantire la sicurezza di tutti gli utenti. Alla convocazione, guidata dal prefetto Gaetano Cupello, hanno partecipato esperti, autorità locali e tecnici, per mettere in atto provvedimenti concreti e immediati che assicurino la tutela delle infrastrutture e della comunità.

Riunione in prefettura, nella mattinata odierna, per definire il piano di manutenzione delle gallerie nella provincia di Chieti, anche a seguito del recente episodio di dissesto verificatosi nella galleria "Tricalle" sulla statale 656. Alla riunione, convocata dal prefetto Gaetano Cupello, hanno.

